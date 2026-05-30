Werken met enorme hitte? Deze mascottes zweten het pak uit bij NK

We waren net afgekoeld, maar de afgelopen dagen is het weer tropisch warm in ons land. Op sommige plekken loopt de temperatuur op tot bijna 30 graden. Op kantoor zonder airco is het al afzien, laat staan op de bouw. Maar hoe zit dat eigenlijk met mascottes in pretparken en vakantieparken? Die enorme outfits zijn niet bepaald luchtig te noemen. En uitgerekend deze zaterdag wordt in Tilburg het NK Mascottes gehouden.

Bedenk je eens: die mascottes moeten tijdens dat NK dansen en springen. Extra zweten dus. Om het evenement verantwoord te laten verlopen, laat de organisatie aan Hart van Nederland weten dat er extra pauzes worden ingelast. Het programma ziet er daardoor iets anders uit, maar dat mag de pret in Tilburg niet drukken.

Maar hoe zit het eigenlijk met de regels rond (extreme) hitte en werken? Mag je bij bepaalde temperaturen stoppen met werken? En moet een werkgever voor extra verkoeling zorgen? De Arbo Unie weet het antwoord. Je ziet het, samen met de zwetende mascottes, in bovenstaande video.