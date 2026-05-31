Zomerweer maakt plaats voor buien: vanaf dinsdag sterk wisselvallig

Na enkele warme dagen staat Nederland een weersomslag te wachten. Het zomerweer houdt nog even stand, maar vanaf dinsdag wordt het een stuk wisselvalliger. Regelmatig trekken buien over het land en ook de temperaturen gaan omlaag. Dat meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Zondag begint met een afwisseling van zon en wolken. In Limburg kan in de ochtend nog een onweersbui voorkomen. Later op de dag blijft het op de meeste plaatsen droog, al kan in het oosten nog een regen- of onweersbui ontstaan.

Ook maandag verloopt op veel plekken nog redelijk vriendelijk. De dag start met flink wat zon en slechts plaatselijk een bui.

Vanaf dinsdag krijgen we te maken met een ander weerbeeld. In bovenstaande video vertelt Van der Gijze je daar meer over.