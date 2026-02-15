Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Winter houdt nog even stand, zachtere periode op komst

Extreem weer

Vandaag, 17:03 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De winter balanceerde de afgelopen weken op de grens van ons land. Zeker in het noorden liet het seizoen zich geregeld zien. Vaak is het bij ons, zeker in de afgelopen jaren, zacht en wisselvallig geweest in de winter. Dat is dit jaar, vooral in het noorden, anders. De straalstroom speelt daarin een belangrijke rol, maar hoe zit dat precies? Meteoroloog Robert de Vries legt het uit.

Terwijl de sneeuw deze winter geregeld naar beneden dwarrelde, vooral in het noorden, en vanavond zelfs op grote schaal valt, heeft Zuid-Europa te maken met herfstachtig weer door de zuidelijke ligging van de straalstroom. Dat patroon lijkt echter te veranderen, met mogelijk ook gevolgen voor het weer in Nederland.

Wat is de straalstroom?

De straalstroom is als het ware een langgerekte 'rivier' van hoge windsnelheden op ongeveer 10 kilometer hoogte in de atmosfeer, die van west naar oost stroomt. Deze kan duizenden kilometers lang zijn. Windsnelheden kunnen oplopen tot 350 kilometer per uur. Vliegtuigen maken daar slim gebruik van: met wind mee kan een vlucht vanuit de Verenigde Staten soms een half uur tot een uur sneller zijn. Depressies worden via de straalstroom gemakkelijk aangevoerd, waardoor het vaak wisselvallig is.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

In het winterhalfjaar is de straalstroom bij ons meestal het sterkst. Dat komt door de grote temperatuurverschillen tussen de Noordpool en de evenaar. Dat verschil vormt een belangrijke voedingsbron voor de straalstroom. In de zomer is dat effect kleiner en is de straalstroom minder dominant.

Mogelijk vrij zachte laatste week van februari

Tot en met het einde van de week lijkt de winter nog in de buurt te blijven. Vooral in de nachten kan het later deze week op grote schaal vriezen. Vanaf komend weekend en in de laatste week van februari, wanneer het noorden voorjaarsvakantie heeft, wordt het mogelijk een stuk zachter, ook in het noorden. De temperatuur kan dan zelfs 10 graden bereiken.

Van echt lenteweer is nog geen sprake. De straalstroom lijkt namelijk meer boven onze omgeving te komen liggen. Daardoor blijft het wisselvallig, maar wordt het dus ook zachter. Een nieuwe koude periode lijkt er in de laatste week van februari volgens de huidige verwachting niet in te zitten.

Door Robert de Vries

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.