Winter houdt nog even stand, zachtere periode op komst

De winter balanceerde de afgelopen weken op de grens van ons land. Zeker in het noorden liet het seizoen zich geregeld zien. Vaak is het bij ons, zeker in de afgelopen jaren, zacht en wisselvallig geweest in de winter. Dat is dit jaar, vooral in het noorden, anders. De straalstroom speelt daarin een belangrijke rol, maar hoe zit dat precies? Meteoroloog Robert de Vries legt het uit.

Terwijl de sneeuw deze winter geregeld naar beneden dwarrelde, vooral in het noorden, en vanavond zelfs op grote schaal valt, heeft Zuid-Europa te maken met herfstachtig weer door de zuidelijke ligging van de straalstroom. Dat patroon lijkt echter te veranderen, met mogelijk ook gevolgen voor het weer in Nederland.

Wat is de straalstroom?

De straalstroom is als het ware een langgerekte 'rivier' van hoge windsnelheden op ongeveer 10 kilometer hoogte in de atmosfeer, die van west naar oost stroomt. Deze kan duizenden kilometers lang zijn. Windsnelheden kunnen oplopen tot 350 kilometer per uur. Vliegtuigen maken daar slim gebruik van: met wind mee kan een vlucht vanuit de Verenigde Staten soms een half uur tot een uur sneller zijn. Depressies worden via de straalstroom gemakkelijk aangevoerd, waardoor het vaak wisselvallig is.

In het winterhalfjaar is de straalstroom bij ons meestal het sterkst. Dat komt door de grote temperatuurverschillen tussen de Noordpool en de evenaar. Dat verschil vormt een belangrijke voedingsbron voor de straalstroom. In de zomer is dat effect kleiner en is de straalstroom minder dominant.

Mogelijk vrij zachte laatste week van februari

Tot en met het einde van de week lijkt de winter nog in de buurt te blijven. Vooral in de nachten kan het later deze week op grote schaal vriezen. Vanaf komend weekend en in de laatste week van februari, wanneer het noorden voorjaarsvakantie heeft, wordt het mogelijk een stuk zachter, ook in het noorden. De temperatuur kan dan zelfs 10 graden bereiken.

Van echt lenteweer is nog geen sprake. De straalstroom lijkt namelijk meer boven onze omgeving te komen liggen. Daardoor blijft het wisselvallig, maar wordt het dus ook zachter. Een nieuwe koude periode lijkt er in de laatste week van februari volgens de huidige verwachting niet in te zitten.