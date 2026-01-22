Volg Hart van Nederland
'Nederland is onvoldoende voorbereid op extreme regen'

Vandaag, 09:55 - Update: 2 uur geleden

Overheden, bedrijven en burgers in Nederland zijn onvoldoende voorbereid op gevaarlijke situaties door extreme regenval. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na onderzoek. Volgens de raad kan wateroverlast de veiligheid van woonwijken aantasten en in het uiterste geval zelfs leiden tot maatschappelijke ontwrichting.

Door klimaatverandering regent het in Nederland vaker, harder en langer. Dat vergroot de kans op grote problemen. Zo kan hevige regen leiden tot stroomuitval, waardoor ziekenhuizen en andere belangrijke plekken moeilijk bereikbaar of zelfs onbruikbaar worden.

'Ingrijpende maatregelen nodig'

OVV-lid Erica Bakkum vindt dat overheden veel steviger moeten ingrijpen. "Denk aan het vergroten van de capaciteit van riolen, het creëren van meer opvangruimte voor water, het beschermen van de stroomvoorziening en het waarborgen van de toegang tot zorg- en hulpverlening," zegt zij namens de raad.

In deze video is te zien hoe straten onder water liepen in Noord-Brabant in de zomer van 2024:

Wateroverlast in delen van Noord-Brabant door hevige regenval
1:00

Wateroverlast in delen van Noord-Brabant door hevige regenval

'Weinig urgentie'

Volgens de raad ontbreekt het bovendien aan een breed gevoel van urgentie. In het onderzoek noemt de OVV drie voorbeelden waaruit blijkt dat extreme regenval nog te vaak wordt onderschat. Ook het delen van informatie kan beter. Zo zouden actuele (grond)waterstanden beter beschikbaar moeten zijn voor overheden en andere betrokken partijen.

Ook burgers kunnen zelf iets doen in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld door regenpijpen af te koppelen of tegels uit de tuin te halen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

