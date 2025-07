Drie kwart Limburgers vreest nieuwe wateroverlast, helft bereidt zich voor

Bijna driekwart van de Limburgers denkt dat hun provincie binnen vijf jaar opnieuw te maken krijgt met flinke wateroverlast. Toch maakt maar een kleine groep zich zorgen over overlast voor zichzelf. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos onder ruim duizend inwoners, uitgevoerd in opdracht van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL).

Vooral in het gebied Maastricht-Heuvelland, waar in 2021 nog grote overstromingen plaatsvonden, denkt 81 procent van de mensen dat de provincie vaker problemen met water gaat krijgen. Toch voelt ook daar de meerderheid zich persoonlijk niet bedreigd. Veel mensen zeggen dat hun woning gunstig ligt. Een kwart geeft aan al eerder schade door water te hebben gehad.

Wat doet de provincie en wat willen inwoners?

Ruim een derde van de ondervraagden maakt zich zorgen over mogelijke schade aan hun huis of spullen. Meer dan de helft van de mensen die maatregelen nemen, doet dat om veiligheidsredenen. Denk aan spullen hoger leggen of aanpassingen aan het huis zelf. Toch zegt een flinke groep niet goed te weten wát ze eigenlijk kunnen doen.

Ongeveer de helft van de Limburgers wil hulp van de overheid om zich beter voor te bereiden. Ze willen weten welke maatregelen zinvol zijn én op de hoogte blijven van wat het Rijk doet tegen toekomstige wateroverlast.

Hart van Nederland/ANP