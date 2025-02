KNMI waarschuwt met code geel voor gladheid dit weekend

Een groot deel van het land wordt dit weekend bedekt met een witte deken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor delen van het land omdat het zaterdagavond tot en met zondagochtend plaatselijk glad kan zijn.

Volgens het KNMI gaat het zaterdagavond ten zuiden van de lijn Den Helder-Coevorden af en toe licht sneeuwen. Voor alle provincies, met uitzondering van Drenthe, Friesland en Groningen, is code geel van kracht: kans op gevaarlijk weer. In het zuiden van het land wordt er wat minder sneeuwval voorspeld.

Provinciechecker

Code geel geldt per provincie naar verwachting op de volgende tijdstippen:

Provincie Code geel van kracht Noord-Holland Zaterdag 20.00 - zondag 10.00 Zuid-Holland Zaterdag 20.00 - zondag 10.00 Utrecht Zaterdag 20.00 - zondag 10.00 Flevoland Zaterdag 20.00 - zondag 10.00 Overijssel Zaterdag 22.00 - zondag 10.00 Gelderland Zaterdag 22.00 - zondag 10.00 Zeeland Zaterdag 20.00 - zondag 10.00 Noord Brabant Zaterdag 20.00 - zondag 10.00 Limburg Zaterdag 22.00 - zondag 10.00

Voorzichtigheid

Halverwege de nacht van zaterdag op zondag wordt het droog en kan zich een sneeuwdek van ongeveer één centimeter gevormd hebben. Plaatselijk kan er hier en daar nog wat meer sneeuw vallen. In de tweede helft van de ochtend smelt de sneeuw weer weg. Smeltende sneeuw kan in de eerste uren van zondagochtend bevriezen.

Dat kan lijden tot ijzel en gladheid op de weg. Vooral voor het verkeer is dat verraderlijk, want de weg kan in korte tijd spekglad worden en dit is niet altijd gelijk zichtbaar, volgens het KNMI. Extra voorzichtigheid is daarom geboden.

Reizigers moeten rekening houden met kans op vertragingen op de weg, in het openbaar vervoer en in het vliegverkeer. Bestuurders wordt geadviseerd langzamer te rijden en een grotere afstand te houden tot andere chauffeurs.