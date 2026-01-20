KNMI waarschuwt voor dichte mist in Utrecht en Zuid-Holland

Het KNMI heeft voor Zuid-Holland en Utrecht code geel afgegeven vanwege dichte mist. De mist kan hinder opleveren voor het verkeer, waarschuwt het KNMI.

In de provincies komt "plaatselijke dichte mist voor", aldus het KNMI. Het zicht kan daar minder dan 200 meter zijn. Code geel geldt in zowel Utrecht als in Zuid-Holland tot 21.00 uur.

