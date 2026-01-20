Volg Hart van Nederland
KNMI waarschuwt voor dichte mist in Utrecht en Zuid-Holland

Extreem weer

Vandaag, 17:45 - Update: 3 uur geleden

Het KNMI heeft voor Zuid-Holland en Utrecht code geel afgegeven vanwege dichte mist. De mist kan hinder opleveren voor het verkeer, waarschuwt het KNMI.

In de provincies komt "plaatselijke dichte mist voor", aldus het KNMI. Het zicht kan daar minder dan 200 meter zijn. Code geel geldt in zowel Utrecht als in Zuid-Holland tot 21.00 uur.

Zijn die weerwaarschuwingen niet een beetje overdreven? In onderstaande video zochten we het voor je uit:

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?
2:39

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Door Redactie Hart van Nederland

