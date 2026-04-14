KNMI waarschuwt voor dichte mist in noordoosten en zuiden van het land

In het noordoosten en zuiden van het land moeten weggebruikers dinsdagochtend extra opletten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg vanwege dichte mist. Op sommige plekken is het zicht beperkt tot slechts 100 tot 200 meter.

Volgens het weerinstituut kan de situatie verraderlijk zijn. "Omdat het zicht van plaats tot plaats sterk verschilt, kan dit verraderlijk zijn voor het wegverkeer", aldus het KNMI.

De mist trekt naar verwachting snel weg. Rond 09.00 uur klaart het op.