Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
KNMI waarschuwt voor dichte mist in noordoosten en zuiden van het land

KNMI waarschuwt voor dichte mist in noordoosten en zuiden van het land

Extreem weer

Vandaag, 06:38 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In het noordoosten en zuiden van het land moeten weggebruikers dinsdagochtend extra opletten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg vanwege dichte mist. Op sommige plekken is het zicht beperkt tot slechts 100 tot 200 meter.

Volgens het weerinstituut kan de situatie verraderlijk zijn. "Omdat het zicht van plaats tot plaats sterk verschilt, kan dit verraderlijk zijn voor het wegverkeer", aldus het KNMI.

De mist trekt naar verwachting snel weg. Rond 09.00 uur klaart het op.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.