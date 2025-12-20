KNMI waarschuwt voor dichte mist: kan zorgen voor gevaarlijke situaties

Extreem weer
Vandaag, 07:30
Op veel plaatsen hangt zaterdagochtend dichte mist. Dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg en mogelijk ook vertragingen in het vliegverkeer, waarschuwt het KNMI.
De mist trekt zaterdag langzaam weg. In het zuiden klaart het als eerste op, terwijl in het noorden tot in de eerste helft van de middag nog dichte mist kan blijven hangen.
