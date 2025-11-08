KNMI waarschuwt voor dichte mist: code geel in bijna heel Nederland

In een groot deel van Nederland komt in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd voor alle provincies, behalve Limburg, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

De waarschuwing geldt tot 11.00 uur. In gebieden met mist loopt het zicht terug tot minder dan 200 meter. In het noordoosten is er volgens het KNMI zelfs kans op plaatselijk minder dan 50 meter zicht.