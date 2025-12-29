KNMI geeft code geel af vanwege mist en gladheid

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de midden en zuidelijke provincies wegens dichte mist en gladheid. Eerder gold de waarschuwing alleen voor Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel.

Voor Friesland en Groningen is de weerswaarschuwing ingetrokken; voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt nu ook code geel.

Volgens het KNMI kan er in het midden en zuiden van het land gladheid ontstaan door bevriezing van natte wegen of aanvriezing van mist. Dit kan plaatselijk erg verschillen en daarom verraderlijk zijn.

De gladheid kan in het zuiden tot halverwege de ochtend duren. In het midden van het land zal de gladheid waarschijnlijk wat eerder verdwijnen, aldus het weerinstituut.