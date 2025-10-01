Verkeer gewaarschuwd: code geel door dichte mist

In grote delen van Nederland hangt dinsdagnacht en woensdagochtend dichte mist. Het KNMI waarschuwt dat dit tot gevaarlijke situaties in het verkeer kan leiden.

Voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is code geel afgegeven.

Wat betekenen de weerwaarschuwingen eigenlijk? We leggen het uit in de video hieronder:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

De waarschuwing blijft van kracht tot woensdagochtend 09.00 uur.

ANP