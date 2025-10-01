Verkeer gewaarschuwd: code geel door dichte mist

Extreem weer
Vandaag, 06:43
In grote delen van Nederland hangt dinsdagnacht en woensdagochtend dichte mist. Het KNMI waarschuwt dat dit tot gevaarlijke situaties in het verkeer kan leiden.
Voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is code geel afgegeven.
Wat betekenen de weerwaarschuwingen eigenlijk? We leggen het uit in de video hieronder:
De waarschuwing blijft van kracht tot woensdagochtend 09.00 uur.
ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.