Harde wind richt ravage aan in Ingen: bomen om en daken kapot

Bewoners van het Gelderse Ingen die zaterdagochtend uit het raam kijken, zien een flinke ravage. Een harde wind heeft vrijdagavond huisgehouden in het dorp. Nu het licht is, wordt duidelijk hoe groot de schade is.

Bomen zijn omgewaaid, schuren zijn kapot en ook daken raakten flink beschadigd, ziet een correspondent ter plaatse. Op straat liggen takken en bladeren. De harde wind heeft op meerdere plekken in het dorp schade aangericht.

Vanwege de schade kwamen vrijdagavond meerdere brandweerwagens en een hoogwerker in actie. Het opruimen van de takken en bomen en het herstellen van de beschadigde gebouwen zal een flinke klus worden:

0:33 Veel schade na valwind in Gelderse Ingen

Code geel

Ook zaterdagmiddag krijgt het noorden van het land te maken met harde windstoten. Het KNMI heeft vanaf het middaguur tot en met zondagochtend code geel afgegeven voor de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland.

Er is kans op onweer, zware windstoten en veel regen, aldus het KNMI. Bij de buien kunnen windstoten voorkomen van 60 tot 80 kilometer per uur.