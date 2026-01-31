Code geel door ijzel: KNMI waarschuwt voor verraderlijke gladheid

Het KNMI waarschuwt opnieuw voor gevaarlijke gladheid in het noordoosten van het land. In de provincie Groningen geldt zondagavond vanaf 21.00 uur tot maandag 12.00 uur code geel vanwege ijzel. Op wegen en paden kan het daardoor plaatselijk spekglad worden.

Volgens het KNMI is de gladheid extra verraderlijk. "Deze gladheid kan verraderlijk zijn omdat ijzel slecht te zien is", meldt het weerinstituut. Vooral automobilisten, fietsers en voetgangers moeten alert zijn.

Het KNMI waarschuwt voor ongelukken op wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen. Door de ijzel kan het verkeer in de regio hinder ondervinden. Pas maandagmiddag neemt de gladheid op de meeste plekken weer af.

Vriezen en ijzel

De kou houdt in het noorden voorlopig aan. Volgens meteoroloog Robert de Vries blijft de komende 24 uur de temperatuur in het uiterste noordoosten onder het vriespunt, zowel overdag als in de nacht.

Vanaf maandagavond valt de neerslag in het noordoosten vaker als sneeuw dan als ijzel. In het midden en zuiden van het land blijft het een stuk zachter. Daar valt vooral regen bij temperaturen tussen de 2 en 8 graden.