Record: voor het eerst grondvorst tijdens de hondsdagen

Het was een bijzonder koude nacht, want voor het eerst sinds het begin van de metingen heeft het tijdens de hondsdagen gevroren in ons land, volgens meteoroloog Robert de Vries. In Twente daalde de temperatuur vanochtend vroeg aan de grond naar -0,1 graden.

Benieuwd hoe het weer zich de komende dagen ontwikkelt? Bekijk dan de video hierboven.

Grondvorst in de warmste periode van het jaar, tussen 20 juli en 20 augustus (de hondsdagen), is een unicum en is, zolang er wordt gemeten, nog nooit voorgekomen op de officiële weerstations van het KNMI. Op 10 augustus 1986 gebeurde het in Twente bijna, want toen werd een temperatuur van 0,0 graden gemeten.

Wat zijn de hondsdagen?

Klimatologisch gezien zijn de hondsdagen de warmste periode van het jaar, maar dat heeft niets te maken met de term 'hondenweer'. De oorsprong is te vinden in de Griekse mythologie en heeft te maken met de ster Sirius. Dit is de helderste ster aan onze hemel en bevindt zich in het sterrenbeeld Grote Hond.

In de periode van 20 juli tot 20 augustus is Sirius niet te zien, omdat de ster dan vrijwel tegelijk met de zon opkomt. In de Romeinse tijd werd dat dies caniculares genoemd, oftewel de hondsdagen. Tegenwoordig wordt de term gebruikt voor de klimatologisch warmste periode van het jaar.

Waarom het toch kon vriezen tijdens de hondsdagen

We zitten in tamelijk frisse en heldere lucht. Doordat de wind de afgelopen nacht wegviel, kon het kwik flink dalen, maar ook de droogte speelt daarbij een rol. Als er veel vocht aanwezig is, kan warmte beter worden vastgehouden. Nu is dat niet het geval en kan de 'warmte' gemakkelijk ontsnappen als de zon onder is en het begint af te koelen.

In de woestijn zie je dit effect ook, maar dan extremer. Overdag kan het er 40 of soms wel 50 graden worden, maar als de zon ondergaat kan het zomaar gaan vriezen.