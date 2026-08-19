Valwind richt ravage aan in Uddel: zes bomen omver geblazen

Een flinke windstoot heeft woensdag een ravage aangericht op de Aardhuisweg in Uddel. Zes bomen gingen tegen de vlakte en ook veel takken kwamen naar beneden. De weg is daardoor volledig afgesloten voor verkeer, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer werd rond 10.20 uur opgeroepen voor de stormschade. Omdat op meerdere plekken bomen en takken op de weg lagen, kwamen extra brandweereenheden naar het gebied.

Brandweer haalt gevaarlijke takken weg

Brandweerlieden gingen op verschillende plekken aan de slag met het verwijderen van de bomen. Ook zijn veel loshangende takken weggehaald, vertelt een correspondent ter plaatse.

De Aardhuisweg blijft voorlopig nog dicht. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer open kan.