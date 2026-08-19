OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Valwind richt ravage aan in Uddel: zes bomen omver geblazen

Extreem weer

Vandaag, 14:33

Een flinke windstoot heeft woensdag een ravage aangericht op de Aardhuisweg in Uddel. Zes bomen gingen tegen de vlakte en ook veel takken kwamen naar beneden. De weg is daardoor volledig afgesloten voor verkeer, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer werd rond 10.20 uur opgeroepen voor de stormschade. Omdat op meerdere plekken bomen en takken op de weg lagen, kwamen extra brandweereenheden naar het gebied.

Brandweer haalt gevaarlijke takken weg

Brandweerlieden gingen op verschillende plekken aan de slag met het verwijderen van de bomen. Ook zijn veel loshangende takken weggehaald, vertelt een correspondent ter plaatse.

De Aardhuisweg blijft voorlopig nog dicht. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer open kan.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.