Asteroïde ontploft boven Frankrijk: ook in Nederland te voelen

Toen een asteroïde in februari 2023 uiteenspatte boven Frankrijk, leverde dat niet alleen spectaculaire beelden op, maar ook unieke metingen. Volgens het KNMI was dit de eerste keer dat de reis van zo'n ruimterots van begin tot eind zo volledig is gevolgd, tot zelfs het bergen van brokstukken aan toe.

De asteroïde, met de naam 2023 CX1, werd een dag voor de inslag ontdekt. Het hemellichaam was ongeveer een meter groot en woog naar schatting 600 tot 800 kilo. Toen hij met ruim 52.000 kilometer per uur de dampkring binnendrong, zorgde dat voor enorme wrijving. Op 28 kilometer hoogte boven Normandië knalde de rots uit elkaar. De kracht van de explosie was vergelijkbaar met 30.000 kilo TNT. In de omgeving van Le Havre zagen mensen een indrukwekkende vuurbal door de lucht trekken.

Geluid dat je niet kunt horen

De knal veroorzaakte zogenoemd infrageluid: extreem lage geluidsgolven die te laag zijn om door mensen gehoord te worden. Toch waren ze wel meetbaar, zelfs in Nederland. Detectoren van het KNMI, die oorspronkelijk bedoeld zijn om stiekeme kernproeven op te sporen, registreerden de golf in De Bilt. Ook veel verder weg, tot in Rusland op 5500 kilometer afstand, werden de trillingen vastgelegd.

De bijzondere metingen zijn deze week gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy.

ANP