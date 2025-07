ZIEN: Akkers ondergelopen door zware regenval in Noordoostpolder

Het regende zondagmiddag- en avond flink in delen van het land. Tussen Emmeloord en Creil (Flevoland) viel lokaal wel 100 millimeter regen, meldt weerman Robert de Vries. "Dit soort hoeveelheden zijn best uitzonderlijk, want komen slechts eens in 100 jaar voor."

Vooral in de Noordoostpolder had de hevige regen grote gevolgen. Sloten en afwateringskanalen raakten overvol, waardoor akkers met nieuwe gewassen volledig onder water kwamen te staan. Boeren in het gebied proberen met man en macht hun oogst te redden. De schade voor de landbouw is nog niet duidelijk, maar de zorgen onder de boeren zijn groot.

Op veel plekken zijn pompen ingezet om het water weg te krijgen. Ook worden greppels gegraven en drainagebuizen schoongemaakt om het water sneller af te voeren. De grond is zo verzadigd dat de normale afvoer het niet meer aankan.