Richard is getuige van extreem noodweer in Spanje: meerdere doden

Bij hevig noodweer in Catalonië zijn zeker twee mensen overleden. Minstens één vermiste wordt nog gezocht. Het noodweer zorgt sinds enkele dagen voor overstromingen, waarbij onder meer straten, garages en andere laaggelegen plekken volliepen. Richard Konings, die met een vriendin in een hotel verblijft in Lloret de Mar, vertelt aan Hart van Nederland dat de straten blank stonden en een ruiten van het hotel sneuvelde.

"Het regende een beetje, maar er waren geen flitsen en geen donder. Opeens klonk er een enorme knal. Het was ontzettend hard, alsof er tien cobra's tegelijk werden afgestoken. Zo hard was die knal", zegt Richard tegen Hart van Nederland. "Een half uur later zagen we dat de straten hierachter blank stonden. Voor het hotel stond zo'n 30 à 40 centimeter water."

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Bekijk in de bovenstaande video het verhaal van Richard.