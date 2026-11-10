Dichte mist zorgt voor vertragingen en annuleringen op Schiphol

Het vliegverkeer op Schiphol heeft dinsdagochtend last van de dichte mist. Door het slechte zicht zijn meerdere vluchten vertraagd en zijn ook enkele vluchten geannuleerd. Vooral aankomende vliegtuigen ondervinden hinder van de weersomstandigheden, meldt een woordvoerster van de luchthaven.

Vanwege de mist gelden er tijdelijk beperkingen voor het aantal vluchten dat op Schiphol kan aankomen en vertrekken. Volgens de luchthaven klaart de mist naar verwachting rond 09.00 uur op, waarna de beperkingen kunnen worden opgeheven.

Flinke vertraging

Op de website van Schiphol is te zien dat vooral veel aankomende vluchten vertraging hebben. Die varieert van ongeveer tien minuten tot meer dan een uur.