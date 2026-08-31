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Code geel voor heel Nederland: zware onweersbuien op komst

Extreem weer

Vandaag, 06:05

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. Eerst gold de weerswaarschuwing alleen voor de kustprovincies en de Waddeneilanden. De onweersbuien zullen volgens het KNMI eerst aan de kust plaatsvinden, waarna ze landinwaarts zullen trekken. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.

De onweersbuien kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur. Ook kunnen buien plaatselijk voor 20 tot 30 millimeter regen zorgen. In Noord-Holland is een extra waarschuwing afgegeven voor veel neerslag. Daar kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur.

Zware regen kan voor aquaplaning zorgen

Volgens het KNMI kan met name het verkeer hinder ondervinden van deze zware neerslag door aquaplaning; een gevaarlijk verschijnsel waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest doordat er een dun laagje water tussen de banden en het asfalt komt.

Door ANP
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