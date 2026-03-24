Code geel voor heel Nederland afgegeven: windstoten tot 100 km/u

Het KNMI waarschuwt voor stevige windstoten in de nacht van dinsdag op woensdag. Voor het hele land geldt code geel, al verschillen de exacte tijdstippen per provincie.

De wind neemt naar verwachting in de loop van de middag en avond toe. Vooral langs de noordwestkust kunnen zware windstoten voorkomen van 90 tot 100 kilometer per uur. Ook in het binnenland wordt het onstuimig, met windstoten van 70 tot 80 kilometer per uur. In combinatie met buien kan dit voor hinder zorgen, met name in het verkeer. Het KNMI adviseert daarom voorzichtig te zijn bij buitenactiviteiten.

Heel de nacht

In de nacht waait de wind eerst uit het zuidwesten, maar in de vroege ochtend draait deze naar het noordwesten. Volgens het KNMI nemen de wind en de buien in de loop van woensdagochtend weer af en verbetert het weer.