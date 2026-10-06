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Code geel om dichte mist: zicht plaatselijk minder dan 200 meter

Extreem weer

Vandaag, 06:14

Wie dinsdagochtend de weg op gaat in het zuidwesten van het land, moet rekening houden met dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Noord-Brabant. Plaatselijk kan het zicht minder dan 200 meter zijn.

De waarschuwing geldt in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant tot 10.00 uur. "Met name het verkeer kan hiervan hinder ondervinden", waarschuwt het KNMI. Ook in Friesland kan tot 09.00 uur dichte mist voorkomen. Voor die provincie geldt daarom ook code geel.

Zicht minder dan 200 meter

Door de dichte mist kan het zicht dinsdagochtend op sommige plaatsen flink beperkt zijn. Vooral automobilisten kunnen daar volgens het KNMI last van hebben.

De dichte mist blijft niet de hele dag hangen. Volgens het KNMI lost de mist in de tweede helft van de ochtend op.

Door ANP
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