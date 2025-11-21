Code geel in noordoosten van het land wegens gladheid

Extreem weer
Vandaag, 20:03
In het noordoosten van het land is code geel van kracht omdat het daar plaatselijk glad kan zijn, meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor de provincies Drenthe en Groningen.
Omdat in de provincies buien kunnen overtrekken, kunnen delen van wegen bevriezen en glad worden. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden", aldus het weerinstituut.
De waarschuwing duurt tot 10.00 uur zaterdagochtend. Daarna "komt de temperatuur boven nul en verdwijnt de gladheid", zo wordt voorspeld.
