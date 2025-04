Code geel in het noorden en westen om dichte mist

Het KNMI heeft woensdagochtend code geel gegeven voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Groningen, Friesland en Drenthe. Daar kan van tijd tot tijd dichte mist voorkomen.

Plaatselijk kan het zicht op de weg minder dan 100 meter zijn. Er is hierdoor kans op gevaarlijke situaties in het verkeer en kans op vertragingen op de weg, in het openbaar vervoer en in het vliegverkeer. Als het zicht minder dan 200 meter is, zet dan je mistlampen voor aan. Mistlampen achter mogen aan bij minder dan 50 meter zicht.

In de loop van de ochtend lost de mist weer op.

ANP