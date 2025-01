Code geel: dichte mist zorgt voor slecht zicht in grote delen van Nederland

Het KNMI heeft dinsdagmiddag code geel uitgegeven vanwege dichte mist in een groot deel van het land. Volgens het weerinstituut kan het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter zijn. De waarschuwing geldt voor het hele land, met uitzondering van de provincies Groningen, Zeeland, Limburg en de Waddeneilanden.

De waarschuwing is van kracht tot 18.00 uur. Het is mogelijk dat de weerwaarschuwing opnieuw wordt verlengd of uitgebreid.

Eerder op de dag gold de waarschuwing ook in Limburg, maar die is om 12.00 uur ingetrokken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP