Code geel: dichte mist in midden en zuiden van het land

In een gebied tussen Utrecht, Breda en Den Bosch kwam vrijdagochtend dichte mist voor. Dat kan verraderlijk zijn voor het wegverkeer, waarschuwt het KNMI. Het weerinstituut gaf code geel af voor de provincies Utrecht en Noord-Brabant.

De mist was zeer plaatselijk en is in de tweede helft van de ochtend weggetrokken.

ANP