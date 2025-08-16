Caribische eilanden maken zich op voor orkaan, KLM-toestel keert om

Bewoners van Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba maken zich op voor op orkaan Erin. De storm trekt aan het eind van de ochtend (begin van de avond Nederlandse tijd) langs het noordoosten van Sint-Maarten. Erin is inmiddels uitgegroeid tot een orkaan van categorie 4 op een schaal van 5.

De orkaan zorgt voor windstoten tot 200 kilometer per uur en veel regen. Er zijn waarschuwingen afgegeven voor overstromingen. Ook is er een lijst gepubliceerd met wegen en kruispunten waar het gevaarlijk kan worden door overvloedige regenval. Op Sint-Eustatius zijn op verschillende plekken in hoofdstad Oranjestad parkeerverboden ingesteld, omdat de straten daar kunnen overstromen.

Winkels dicht en vervoer stilgelegd

Iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Vrijdag mochten ambtenaren al eerder naar huis. Zaterdag zijn de meeste bedrijven en winkels gesloten. Het vliegverkeer en de veerboten tussen Saba en Sint-Eustatius liggen dit weekend stil. Vissersboten mogen niet de zee op.

Bewoners hebben het advies gekregen om voldoende etenswaren en spullen als kaarsen en batterijen in huis te halen. Tegelijkertijd is gevraagd om niet in paniek te raken en de schappen in winkels niet leeg te kopen. Op alle drie de eilanden ruimen mensen nog rondslingerende spullen in hun tuin op en maken ze dakgoten schoon. Het oog van de orkaan ligt volgens meteorologische diensten op meer dan 200 kilometer van de kust van Sint-Maarten.

KLM-vlucht keert om

Een KLM-toestel dat zaterdagochtend onderweg was naar Sint-Maarten, is tijdens de vlucht omgekeerd en teruggekeerd naar Schiphol. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NH Nieuws.

Volgens KLM was het vertrek aanvankelijk nog "veilig en verantwoord", maar tijdens de vlucht bleek dat de orkaan verder was aangesterkt. Daarop besloten de piloten om terug te keren. Het toestel was een Boeing 787-9 Dreamliner, die tot driehonderd passagiers kan vervoeren. Hoeveel reizigers daadwerkelijk aan boord zaten, wil de maatschappij niet zeggen. De passagiers vertrekken zondagochtend alsnog naar Sint-Maarten.

Hart van Nederland/ANP