Burgemeester Velsen stuurt hardleerse coronademonstranten al na tien minuten naar huis

Tientallen mensen die zaterdagavond in Velsen demonstreerden tegen de coronamaatregelen en ‘indirecte vaccinatieplicht’ konden na tien minuten alweer vertrekken. De demonstranten van actiegroep Defend IJmuiden hielden zich niet aan de vooraf afgesproken maatregelen, zo laat de gemeente IJmuiden zaterdagavond weten.

Er staan zaterdagavond ongeveer tachtig demonstranten op Plein 1945 en die houden geen anderhalve meter afstand van elkaar. Waarschuwingen van de politie worden genegeerd en demonstranten draaien harde muziek, lopen met fakkels en steken vuurwerk af.

De demonstratie bij het gemeentehuis van Velsen was toegestaan tussen 20:00 en 21:00 uur, maar die eindtijd werd uiteindelijk niet gehaald. Burgemeester Frank Dales liet vooraf weten dat er streng gecontroleerd zou worden en besloot rond tien over acht al om de demonstratie te laten beëindigen. Volgens de gemeente was het plein rond half negen leeg en keerde de rust terug.

Burgemeester keek mee

Tijdens een eerdere demonstratie van Defend IJmuiden op 19 december werd ook al geen afstand gehouden en staken demonstranten zwaar vuurwerk af. De gemeente besloot de demonstratie dit keer door te laten gaan, op voorwaarde dat de organisatie ervoor zou zorgen dat de gemaakte afspraken werden nageleefd. Op het plein stonden dranghekken en de politie had zaterdagavond extra handhavingsmogelijkheden. Burgemeester Dales hield de boel samen met de politieleiding vanuit een controleruimte in de buurt van de demonstratieplek in de gaten.

In een schriftelijke reactie laat Dales weten de demonstratie uit veiligheidsoverwegingen te hebben stilgelegd. “Demonstreren mag, het is een grondrecht. Voor een organisator betekent dit wel een zware verantwoordelijkheid, hij dient zich maximaal in te spannen om de betoging volgens de regels en veilig te laten verlopen. Dat is onvoldoende gebeurd, want de verplichte anderhalve meter afstand werd geen moment aangehouden. Toen ook verboden vuurwerk en fakkels werden afgestoken, was het duidelijk: dit is niet veilig en niet volgens de regels en daarom laat ik deze demonstratie beëindigen.”

