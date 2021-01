Enkele honderden betogers verzamelen zich in Haarlem voor coronaprotest

Een grote groep betogers heeft zondagmiddag in Haarlem gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Enkele honderden mensen verzamelden zich op het Vlooienveld, tegenover het provinciehuis. De betoging werd georganiseerd door de actiegroep Vrouwen voor Vrijheid. Maar mannen waren ook gewoon welkom

De organisatie verwachtte zelf al dat zo’n duizend mensen of zouden komen op de manifestatie. De demonstratie duurde nog tot ongeveer 15.00 uur en is rustig verlopen.

Op social media wordt er met een opgetrokken wenkbrauw gereageerd: ”Is dit serieus”, vraagt iemand zich af. ”Nu we alles uit voorzorg hebben gesloten, kan dit gewoon?” Anderen noemen de betoging belachelijk. ”Dit is niet te verkopen aan de rest van het land.”

De politie was op de hoogte van de demonstratie.

Is dit serieus nu vandaag in @haarlem in Coronatijd nu we alles uit voorzorg hebben gesloten/verplicht in 'lockdown' zijn…en dit kan gewoon @POL_Haarlem@Rijksoverheid @NOS @RTLnieuws @rivm @ggdkennemerland ?!? Straks massaal nog langer thuis…top, en bedankt allemaal!!!

😳🤔 pic.twitter.com/0eIq2jJ1Iq

— Bastiaan Witteman (@TweetBastiaan) January 3, 2021