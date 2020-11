Max Verstappen eindigt als tweede in Bahrein na race met bizarre crash

Max Verstappen is na een tumultueuze raceavond op het circuit van Sakhir als tweede geëindigd bij de Grote Prijs van Bahrein. De Limburgse coureur van Red Bull moest alleen wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes voor zich dulden. Voor Hamilton is het de elfde GP-zege van dit seizoen.

Verstappen reed het grootste deel van de race enkele seconden achter Hamilton. De Red Bull-coureur zat niet ver achter de Mercedes, maar kwam ook niet veel dichterbij. Door een derde bandenstop van Verstappen, kreeg Hamilton een grotere marge. De Brit reed de race uit op zijn tweede setje banden. Verstappens teamgenoot Alexander Albon eindigde als derde.

Crash Grosjean

De Formule 1-wedstrijd in Bahrein was nog maar net begonnen vanmiddag, toen de Franse coureur Romain Grosjean van team Haas zwaar crashte. Grosjean botste tegen AlphaTauri-coureur Daniil Kvjat. Daarna raakte de Fransman de vangrail en zijn bolide vloog direct in brand. Ternauwernood kon hij uit de auto gered worden. De race werd voor ongeveer een uur gestaakt. Grosjean zijn toestand is oké. Hij liep enkele brandwonden op.

ANP/Redactie