Zware crash in Formule 1: coureur Grosjean gered uit vlammenzee

De Formule 1-wedstrijd in Bahrein was nog maar net begonnen, toen de Franse coureur Romain Grosjean van team Haas zwaar crashte. Grosjean botste tegen AlphaTauri-coureur Daniil Kvjat. Daarna raakte de Fransman de vangrail en zijn bolide vloog direct in brand. Ternauwernood kon hij uit de auto gered worden.

De race werd direct gestaakt. Het gebeurde in de eerste minuut na de start. Max Verstappen startte als derde in Bahrein.

Alan van der Merwe. Romain Grosjean. Hero’s. pic.twitter.com/XrzZRoI4r7 — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) November 29, 2020