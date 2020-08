Geschokte reacties op overlijden PvdA-politicus in Sint-Michielsgestel: 'Dit is verschrikkelijk'

De man die zaterdagavond om het leven kwam bij een misdrijf in Sint-Michielgestel is de lokale PvdA-fractievoorzitter Jack de Vlieger. Dat melden meerdere bronnen aan Hart van Nederland.

Buurtbewoners zeggen dat het om een gezinsdrama zou gaan. De dood van hun buurman komt als een schok en volkomen onverwacht, zeggen ze.

‘Goede man met nette kinderen’

“Als het een crimineel was, kun je zoiets verwachten. Maar dit was gewoon een goede man met nette kinderen. We hebben nooit iets gehoord of gezien. Dus dan sta je er wel van te kijken”, zegt een buurman tegen Hart van Nederland.

Een buurvrouw voegt toe dat Jack een ‘leuke, gezellige man’ was. “Ik had gewoon fijn contact met hem. Ik ben heel erg geschrokken.” Ze typeert Jack als een sociaal iemand. “Zijn kinderen waren regelmatig bij hem. Als ze langskwamen zwaaiden ze altijd.” De dood van Jack heeft veel impact, zegt de geschrokken buurvrouw.

Buurtbewoners krijgen niets van het drama mee dat zich in de woning aan de Regent Smitsstraat voltrekt. “Onze zoon belde dat het op televisie was. Maar we hebben er niets van gemerkt”, zegt een andere buurvrouw. “Er is nooit een aanleiding geweest om te veronderstellen dat er iets mis zou zijn”, zegt een andere omwonende.

‘We gaan hem heel erg missen’

Ook bij Jacks partij, de PvdA, zijn ze geschokt dat de fractievoorzitter is overleden. “Ik zag al op het nieuws dat er iets was gebeurd en vanmorgen hoorde ik dat het om Jack ging”, vertelt voorzitter Adriaan van der Maarel van de PvdA in Sint-Michielsgestel. Hij weet nog niet precies wat er gebeurd is. “Het enige dat ik kan zeggen, is dat we hem als PvdA heel erg gaan missen.”

Van der Maarel wil eerst van ‘de schrik bekomen’ en gaat daarna nadenken over een passend afscheid voor de overleden PvdA-fractievoorzitter. “Jack was een zeer gewaardeerd raadslid, dit is verschrikkelijk.”

‘Telefoon werd niet opgenomen’

Ook voor Jan Pieter Vermeulen komt het nieuws zondagmorgen als een schok. Vermeulen is ex-raadslid van de PvdA in Sint-Michielsgestel, de omgekomen Jack de Vlieger volgde hem op. Als Vermeulen het nieuws over een dode man in de straat van De Vlieger ziet, schiet de gedachte al even door zijn hoofd.

“Ik dacht toen nog: het zal toch niet Jack zijn?” Vermeulen heeft nog regelmatig contact met zijn opvolger en besluit hem te bellen. “Maar zijn telefoon werd niet opgenomen.” Daarna hoort hij dat Jack is overleden. “Het is enorm schrikken.”

Jack de Vlieger is ruim dertig jaar lid van de PvdA, zo is te lezen op de website van de partij. Hij wil opkomen voor de belangen van inwoners, die dat zelf niet goed kunnen. Ook is hij vakbondsbestuurder bij de FNV. De vlieger noemt zichzelf iemand met een ‘bewezen sociale inslag’.

Gevonden in de garage

Het lichaam van Jack de Vlieger wordt zaterdag rond 18.30 uur gevonden in de garage van zijn huis aan de Regent Smitsstraat. De politie laat al snel weten van een misdrijf uit te gaan. Een woordvoerder zegt zondagmiddag dat de identiteit van het slachtoffer nog officieel moet worden vastgesteld, maar er wel van uit te gaan dat het om de bewoner van het huis gaat.

De politie kan nog niets zeggen over de aangehouden verdachte. “Omdat de verdachte in beperkingen zit zijn wij vooralsnog zeer terughoudend met het geven van verdere details over zijn identiteit en mogelijke rol.” De verdachte wordt vandaag gehoord. In het huis van De Vlieger is de politie nog bezig met onderzoek. Ze verwachten daar ook morgen nog bezig te zijn.

Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel is ‘geschokt dat dit in zijn gemeente heeft plaatsgevonden’, zo is te lezen in een statement op de website van de gemeente.