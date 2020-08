In een woning aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel is zaterdagavond een dode gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een man aangehouden als verdachte.

“Er is nog veel onduidelijk over het incident, ook over de rol van de aangehouden verdachte. We zijn daarom nog zeer terughoudend met verdere details”, aldus de politie, die een uitgebreid onderzoek gestart. In en rondom de woning wordt een sporenonderzoek gedaan door de technische recherche.

Mensen die iets hebben gehoord of gezien worden opgeroepen contact op te nemen met de politie op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Lokale politicus

Volgens De Telegraaf zouden buurtbewoners hebben bevestigd dat het om het huis van een lokale PVDA-politicus zou gaan. De schok is groot. Een buurtbewoner zegt: “Hier schrik ik toch wel van. In Sint Michielsgestel verwacht je zoiets niet. Ik kan me ook niet herinneren dat er zoiets gebeurd is. In een dorp als dit gaat het nieuws snel. Zeker met social media tegenwoordig.”

We zijn een uitgebreid onderzoek gestart. Op dit moment doet de technische recherche sporenonderzoek in en rondom de woning. Weet je iets of heb je iets gehoord? Neem contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. — Politie Oost-Brabant (@politieob) August 22, 2020

Beeld: Bart Meesters