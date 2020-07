Het reisadvies voor Barcelona is aangepast naar oranje en op de Europese coronakaart kleurt Catalonië rood. Dat stelt veel Nederlanders niet gerust. Een deel van de toeristen annuleert daarom ook hun vakantie naar Spanje. Frustrerend voor Rob en Wieske, die een Nederlandse camping runnen op zo’n honderd kilometer afstand van Barcelona. Ze krijgen de ene annulering na de andere, terwijl er in hun gebied “niets aan de hand is”.

Rob en Wieske van Engelen, eigenaren van camping Mas la Bauma, zeggen tegen Hart van Nederland dat ondanks dat het reisadvies buiten Barcelona nog geel is, mensen het toch niet aandurven om naar Catalonië – de regio waarin Barcelona ligt – af te reizen. Van de ongeveer twintig reserveringen die de twee hadden staan, zijn er maar zes geweest. “Normaal gesproken staan alle 25 plekken vol, maar op dit moment staan er maar drie tenten”, zegt Wieske.

Acht annuleringen op één dag

Volgens de twee heeft de berichtgeving over de besmettingen in Catalonië hen de nek omgedraaid. De overgang van geel naar oranje reisadvies naar Barcelona is namelijk niet het enige nieuws dat Nederlanders heeft doen besluiten om niet meer naar de camping te komen. “Ook de berichten over de Britten die na een vakantie in Spanje in quarantaine moeten, zorgden voor afzeggingen,” zegt Rob.

Daarnaast kregen Rob en Wieske veel berichten van mensen die niet meer wilden komen toen België het reisadvies voor Spanje aanpaste. “Toen dat nieuws naar buiten kwam, hebben we op één dag wel acht annuleringen binnengekregen”, zegt Rob. Voor de twee zijn die berichten erg stekend: “Wij leven in een streek waar totaal niks aan de hand is. Als je zegt dat Catalonië ‘besmet’ is, heb je het over een enorm gebied. Terwijl het maar om een paar gebieden gaat.”

‘Op Nederlandse campings is besmettingskans groter’

Camping Mas la Bauma ligt middenin de bergen, vlakbij het dorpje Vallfogona. “In dit gebied is alles onder controle. Alles is open: cafés, restaurants en zwembaden. Je moet alleen een mondkapje op”, zegt Wieske. Daarbij zegt ze dat de besmettingskans in Nederland veel groter is dan op de camping: “In Nederland zitten de campings overvol en zit je hutje mutje, en hier heb je gigantisch veel ruimte, zelfs als de camping volgeboekt is lijkt het alsof je wild kampeert.”

Rob en Wieske ontvangen nu sinds kort ook gasten uit Catalonië, in plaats van alleen maar Nederlanders. Ze hopen dat de gemiste kosten hiermee worden gecompenseerd. “Dit is gewoon geen seizoen voor ons. Ik kan niet eten van drie tenten”, aldus Wieske.