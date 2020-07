Boeren komen in actie: snelwegen en distributiecentra bezet

De eerder aangekondigde acties van boze boeren op zondagavond zijn begonnen. In het Noorden blokkeren ze met hun trekkers knooppunt Heerenveen, waar de A7 en de A32 samenkomen. Op die wegen ontstaan files.

Woordvoerder Mick Tinga van actiegroep Farmers Defence Force zegt tegen Hart van Nederland dat “heel Heerenveen vaststaat”. De boeren hebben zich eerder op de avond verzameld bij de McDonalds in Heerenveen. Daar zouden ze korte tijd met zo’n 400 trekkers hebben gestaan.

Inmiddels zijn de boeren op weg naar het distributiecentrum van Lidl in Heerenveen.

Hebben de boeren niets anders te doen? Koeien melken bijv. @RWSverkeersinfo @112Fryslan @OmropNijs #A32 Heerenveen ri. Zwolle werd rond 21.10u geblokkeerd door boerenprotest pic.twitter.com/SEhwUhFnNt — Robin Varma (@offshoreVarma) July 5, 2020

De politie komt voorlopig nog niet in actie. “We houden de situatie goed in de gaten”, zegt de politie Noord-Nederland tegen Hart van Nederland. Agenten zien er onder meer op toe dat de acties niet ten koste gaan van de veiligheid.

Acties door het hele land

Niet alleen in Friesland komen boeren zondagavond in actie. Ze zijn ook aan het protesteren bij het vliegveld in Eindhoven.

Bij het distributiecentrum van de Aldi in Groenlo zijn zo’n tweehonderd boeren aan het protesteren. De politie zegt tegen Hart van Nederland dat het protest prima verloopt en dat ze niet hoeven op te treden. “Wij zijn op de achtergrond aanwezig. We houden een oogje in het zeil.”

Ook het station van Groningen is omringd met trekkers en in Gieten hebben ze het distributiecentrum van Coop bezet, meldt Dagblad van het Noorden. Eerder vandaag bezetten boeren nog het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam.

Boos op Den Haag en supermarkten

De boze boeren voeren al meerdere dagen achter elkaar actie en gaan telkens met hun trekkers de weg op. Ze zijn boos dat het kabinet de regels voor veevoer wil veranderen. Daar zou voortaan minder eiwit in mogen zitten, om de stikstofuitstoot te beperken. Maar de boeren zijn bang voor de gezondheid van hun vee. Daarnaast zijn de boeren boos op supermarkten, die zouden hen meer geld moeten geven.

Foto: Noormannen