Grote stroomstoring treft ruim 32.000 inwoners Den Haag

Ruim 32.000 inwoners van Den Haag zijn zaterdagochtend kort getroffen door een grote stroomstoring. Dat meldt netbeheerder Stedin op de website.

De problemen begonnen rond 05.30 uur doordat in een hoogspanningsstation in de Tomatenstraat een transformator kapot ging . Stedin heeft de verbinding kunnen omleggen, waardoor de storing rond 07.15 uur werd verholpen. De netbeheerder onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Vervoersbedrijf HTM heeft enkele tramlijnen moeten omleiden.

ANP