Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Grote stroomstoring treft ruim 32.000 inwoners Den Haag

Grote stroomstoring treft ruim 32.000 inwoners Den Haag

Storing

Vandaag, 07:23

Link gekopieerd

Ruim 32.000 inwoners van Den Haag zijn zaterdagochtend kort getroffen door een grote stroomstoring. Dat meldt netbeheerder Stedin op de website.

De problemen begonnen rond 05.30 uur doordat in een hoogspanningsstation in de Tomatenstraat een transformator kapot ging. Stedin heeft de verbinding kunnen omleggen, waardoor de storing rond 07.15 uur werd verholpen. De netbeheerder onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Vervoersbedrijf HTM heeft enkele tramlijnen moeten omleiden.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.