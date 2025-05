Storing bij Rabobank: betalen en rekeningen inzien niet mogelijk

Rabobank kampt momenteel met een storing. Door een technisch probleem werken meerdere functies in de Rabo App niet. Dat meldt Rabobank.

Het is onder meer niet mogelijk om je rekeningen in te zien en om een overboeking te doen via de app. Een betaalverzoek indienen kan wel.

Klachten

Op Allestoringen.nl melden sinds 08.30 uur ruim 3.000 mensen dat ze problemen hebben. Mensen geven aan dat ze niet kunnen inloggen en dat hun saldo niet zichtbaar is.

De bank meldt dat ze werkt aan een oplossing.