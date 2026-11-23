Het treinverkeer rondom Eindhoven heeft maandagochtend te maken met een seinstoring. Hierdoor rijdt een groot aantal treinen niet. Daardoor rijden er geen treinen tussen Eindhoven en Helmond en tussen Eindhoven en Weert. De inschatting is dat het tot ongeveer 08:45 uur duurt voordat de treinen weer rijden.

Ook het traject tussen Den Bosch en Eindhoven wordt geraakt, al rijden daar nog wel sporadisch treinen. Dit blijkt uit informatie op de NS-website.

Bovenop stakingen

De seinstoring is een hard gelag voor mensen die in de maandagochtendspits zitten. Dat komt doordat er momenteel ook een staking gaande is in het streekvervoer. De regionale vervoerder Arriva kondigde eerder al aan het werk neer te leggen op maandag, waardoor er geen regionale treinen en bussen rijden. Zo rijden er tussen Roermond en Nijmegen bijvoorbeeld geen treinen. Dit traject is voor veel mensen een alternatief wanneer het treinverkeer rondom Eindhoven vastloopt.

Reizigers lijken goed voorbereid te zijn op de stakingen, blijkt zondag uit een rondvraag door Hart van Nederland. Hoe de mensen zich hierop voorbereiden, kun je zien in de video bovenaan dit artikel.