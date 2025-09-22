Duizenden klachten over storing in app en internetbankieren ABN AMRO

ABN AMRO kampt met een storing in de app, iDEAL en internetbankieren. Storingswebsite Allestoringen ontving maandag aan het eind van de middag en begin van de avond duizenden meldingen van klanten van de bank. Op de app meldt ABN AMRO dat klanten door de storing mogelijk hun bankzaken niet kunnen regelen.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. "We zijn hard bezig het te onderzoeken en op te lossen", zegt een woordvoerder. "Betalingen via internetbankieren, de app en iDEAL kunnen verstoord zijn. Niet bij iedereen: bij de een wel, de ander niet", aldus de zegsman.

ANP