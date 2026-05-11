Storing bij DigiD: duizenden mensen kunnen niet inloggen

Storing

Vandaag, 13:54

Mensen hadden maandag moeite met inloggen op DigiD. Via de website Allestoringen.nl was het aantal meldingen over DigiD sinds ongeveer 11.00 uur opgelopen tot ruim 3500. Inmiddels is de storing weer verholpen.

Het aantal meldingen bij allestoringen.nl daalde maandagmiddag rond 14.15 uur tot ongeveer 400. Een woordvoerster van beheerder Logius zegt vanwege bedrijfsveiligheid niets te kunnen zeggen over de oorzaak van de storing. Het was volgens haar geen DDoS-aanval, waarbij zoveel internetverkeer naar een server wordt gestuurd dat deze de druk niet meer aankan.

Door de storing hadden mensen moeite met inloggen. Gebruikers van de app kregen een melding dat de app tijdelijk niet te gebruiken was. Ook bij het inloggen via de website kregen gebruikers een foutmelding te zien.

Door ANP

