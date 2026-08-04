Duizenden gebruikers melden problemen met Netflix

Netflix lijkt dinsdagavond te kampen met een storing. Op storingswebsite Allestoringen.nl stromen duizenden meldingen binnen van gebruikers die problemen ervaren met de streamingdienst. Binnen een half uur kwamen er ruim 10.000 klachten binnen uit de hele wereld.

De meeste klachten gaan over het afspelen van video's. Ook melden gebruikers problemen met de serververbinding. Een kleiner deel zegt niet te kunnen inloggen of problemen te hebben met de app of website. Ook op X stromen de vragen en klachten binnen. Onder andere in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland hebben mensen problemen met inloggen op Netflix.

'Geen problemen'

Op de eigen statuspagina meldt Netflix dat de streamingdienst online is. "Er is op dit moment geen onderbreking van onze streaming-service", valt daar te lezen. Het is niet duidelijk waardoor gebruikers toch problemen ervaren.