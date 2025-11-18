Terug

X, ChatGPT en zelfs Allestoringen.nl: wereldwijde storing legt websites plat

Storing

Vandaag, 15:50

Veel websites zijn dinsdagmiddag moeilijk te bereiken. Dat komt door een wereldwijde storing bij netwerkbedrijf Cloudflare, een soort digitale verkeersregelaar die sites moet beschermen tegen cyberaanvallen. De storing leek opgelost, maar in de loop van de middag kregen verschillende platformen opnieuw problemen.

De storing begon rond 11.00 uur. Gebruikers van het socialmediaplatform X konden berichten niet binnenhalen en ook de websites van verschillende politieke partijen, nieuwszenders en organisaties zijn onbereikbaar.

Servicedesk storing niet bereikbaar

Ook gebruikers van de populaire designtool Canva en AI-tool ChatGPT liepen tegen problemen aan. Bezoekers kregen de melding dat er een interne serverfout is op het netwerk van Cloudflare. Het bedrijf kampte bovendien met een opvallend gevolg: hun eigen servicedesk was door dezelfde storing ook niet bereikbaar.

Opvallend is dat zelfs Allestoringen.nl, de website waar mensen normaal gesproken meldingen doen van een storing, platlag. Rond 13.00 uur waren er al meer dan 2000 meldingen, voordat ook die website uit de lucht ging.

Wanneer opgelost?

Het is een van de grootste techstoringen van dit moment omdat Cloudflare wereldwijd wordt gebruikt door ongeveer twintig procent van alle websites. Het programma is een soort buffer tussen de gebruiker en de website. Ze controleren bijvoorbeeld of de bezoeker een bot is, op die manier kunnen ddos-aanvallen worden voorkomen.

Cloudflare meldde rond 14.35 uur dat de oorzaak van de storing was gevonden en dat de problemen langzaam moesten afnemen. Er werd niet bekendgemaakt waardoor de problemen ontstonden. Toch blijven sommige websites traag of helemaal onbereikbaar, wat erop wijst dat de moeilijkheden nog niet helemaal zijn opgelost.

