81 bewoners zorgcomplex geëvacueerd vanwege lekkage in Maastricht

Voor 81 bewoners van woonzorgcentrum de Koepelhof in Maastricht is de nacht van dinsdag op woensdag ruw verstoord. Door een waterlekkage in de verwarmingsinstallatie moesten zij allemaal geëvacueerd worden, omdat het pand daarna niet meer veilig was.

Door de lekkage moest namelijk de elektriciteit afgesloten worden. "Wanneer je geen elektriciteit hebt heb je geen oproepinstallatie, geen lift, geen brandmeldinstallatie. Dan moeten we constateren dat het gebouw niet veilig is en dat we de bewoners tijdelijk ergens anders onder moeten brengen", vertelt Roger Ruijters, bestuurder van zorginstelling Envida, die het pand beheert.

Vertrouwde medewerkers

De Koepelhof is een woonzorgcentrum van Envida, waar mensen wonen die vanwege ziekte of ouderdom niet meer thuis kunnen wonen. Ondanks de kwetsbaarheid van de evacuees, is er geen paniek, zegt Ruijters. "De bewoners zijn rustig. Men vindt het wel spannend wat er allemaal gebeurd, maar zeker doordat er vertrouwde medewerkers bij ze zijn, weten we de rust te bewaren." Volgens Ruijters zijn veel medewerkers extra komen werken omdat ze gehoord hadden van de ontruiming.

De lekkage ontstond rond 19.30 uur dinsdagavond in de cv-installatie, bevestigt de Veiligheidsregio. Ongeveer tien kamers hebben waterschade opgelopen. Wanneer de bewoners van de Koepelhof weer naar huis mogen, is dinsdagochtend nog niet bekend. Wel was de hulpdiensten rond 02.00 uur 's nachts klaar met hun werkzaamheden.

Voor alle 81 ontruimde bewoners is een slaapplek gevonden. Cliënten van Envida werden door de zorginstelling op een van hun andere locaties ondergebracht. Andere bewoners van het complex zijn opgevangen in hotels.