Politie zoekt een insluiper, maar treft iemand anders aan

Vandaag, 14:48

Soms is het niet wat het lijkt. Dat moet de politie in Zoetermeer woensdagavond hebben gedacht, nadat zij op zoek was naar een insluiper in een wijk. Uiteindelijk is de man gevonden in een tuin, met een opvallende verstopplek.

Tot de verbazing van de agenten, zat de man in de hoek van de tuin met een tuinafvalzak over zijn hoofd heen, zoals is te zien op het Instagram kanaal van de politie. Zijn benen waren juist nog wel nog te zien.

Een beschutte slaapplek

Wat op eerste gezicht leek op een verdachte situatie, bleek uiteindelijk een ander verhaal te hebben. De man had geen vaste woon- of verblijfplaats en was op zoek naar een plek om de nacht door te brengen.

Na een rustig gesprek met de agenten en de man kon het voorval afgehandeld worden.

Door Redactie Hart van Nederland

