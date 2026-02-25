Video gehandicapte Noor gaat viral, moeder geschokt door harde spot

De moeder van Noor (8), die het zeldzame Kleefstra-syndroom heeft, schrikt van de harde reacties op sociale media nadat een oud filmpje van haar dochter viraal is gegaan. In het filmpje is te zien hoe de toen 3-jarige Noor reageert op haar moeder. Jongeren, maar ook volwassenen, maakten daarna video's waarin zij haar nadoen.

Volgens moeder Miriam Goudsmit wordt haar dochter daarmee belachelijk gemaakt, terwijl zij met haar TikTok-account juist meer begrip wil creëren voor het leven met een meervoudig beperkt kind. De ophef leidde er ook toe dat een T-shirt met de inmiddels bekende quote offline werd gehaald.

Op bovenstaande video zie je het filmpje en vertelt moeder Miriam over de reacties.