Van het Westland naar de Kardashians: hoe belandde dit voetbalshirt daar?

Op de site Kardashian Kloset, soort Vinted van de beroemde familie, staat wel een heel bijzonder item te koop. Tussen alle designeritems duikt ineens een merkloos voetbalshirt op van een Westlandse amateurclub.

Het viel TikTokker Zoeylmaoooo op dat de Kardashians het voetbalshirt verkochten op de site. De video werd goed bekeken en veel mensen vragen zich af hoe het shirt bij de Kardashians terecht is gekomen.

De vraag naar cosmetische behandelingen zijn extreem in de lift door sociale media en onder andere Kim Kardashian, zoals te zien in deze video:

2:32 Vraag naar cosmetische behandelingen extreem in de lift door sociale media

Het shirt moet minimaal negentien jaar oud zijn. Op de borst staat 'Voetbalvereniging RKSVM', zo heet de voetbalclub al lang niet meer. Ondertussen heet de Westlandse club namelijk Sportclub Monster.

Verkocht

Het AD laat weten dat het shirt ondertussen is gekocht door de club. Dit was een hele opgave. De Kardashians verkopen hun items namelijk niet aan Nederland. Gelukkig kende een speler van de voetbalclub iemand die een tussenjaar heeft en nu in Amerika verblijft.