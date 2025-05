Training voor influencers die noodkreten krijgen van ongelukkige jongeren

Jongeren die kampen met mentale problemen kloppen soms niet aan bij een hulpverlener, maar sturen privéberichten naar hun favoriete influencer. Voor influencers is dat vaak heftig, want hoe reageer je goed op berichten over zelfbeschadiging, somberheid of zelfs suïcidale gedachten?

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Influencer Hamza Karimi, bekend van zijn TikToks onder de naam Magic Nape, herkent dit. Regelmatig ontvangt hij berichten van volgers die hun hart willen luchten en hij vindt het lastig om daarmee om te gaan, want hoe verwijs je iemand door zonder dat je diegene het gevoel geeft dat hij of zij niet gehoord wordt? Om beter te leren omgaan met dit soort berichten volgde hij een speciale training bij MIND Us.

Volgens MIND Us-directeur Frederieke Vriends voelen jonge mensen vaak schaamte om hun problemen te bespreken met vrienden of familie. Maar een influencer, die je online volgt, voelt laagdrempeliger en toch vertrouwd.

In de training leren influencers hoe ze signalen herkennen, op een veilige manier reageren en jongeren doorverwijzen naar de juiste instanties. Ze krijgen ook handvatten om hun eigen grenzen te bewaken, want de berichten kunnen ook voor de ontvanger belastend zijn.

Mbo-studenten

De cijfers onderstrepen hoe urgent het probleem is: uit onderzoek van de GGD blijkt dat bijna een kwart van de jongvolwassenen vaak beperkt wordt door psychische klachten. Vooral zorgwekkend veel mbo-studenten rapporteren gedachten over zelfdoding.

MIND Us wil extra trainingssessies organiseren. Want hoewel influencers geen hulpverleners zijn, spelen ze wel een rol in het mentale welzijn van hun volgers. En hoe beter ze weten hoe ze moeten reageren, hoe groter de kans dat jongeren op tijd de juiste hulp krijgen.

Bron TikTok-beeld in video bovenaan: https://www.tiktok.com/@magicnape