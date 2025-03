Influencer Jade Anna aangevallen voor haar woning: 'Maakt me verdrietig'

Op TikTok gaat sinds deze week een video rond waarin te zien is hoe influencer Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-middenvelder Kenneth Taylor, tijdens het uitlaten van haar hond wordt aangevallen. Een TikTok-gebruiker beschoot haar meerdere keren met een automatisch waterpistool.

De dader, die zichzelf Pop de Influencer noemt, wachtte haar op in een parkje bij haar woning. Hij staat bekend om het natspuiten van bekende influencers en vraagt via GoFundMe donaties om dit te blijven doen. In de beelden is te zien hoe Jade Anna geraakt wordt terwijl ze haar hond uitlaat en een pakketje vasthoudt. Later deelde ze een foto waarop ze doorweekt in de lift staat.

Influencers moeten sinds kort een verplichte reclametraining volgen. Waarom dat is zie je in de video bovenaan dit artikel.

Dit is de desbetreffende video op TikTok:

'Verdrietig'

In een reactie op een volger legt Jade Anna uit waarom ze eerder niets over het incident deelde. "Ik wist niet goed welke woorden ik ervoor moest gebruiken, maar het is inderdaad erg laf. Ik deel veel online en ben daardoor al kwetsbaar, maar dat dit bij mijn huis gebeurt terwijl ik met mijn hond loop, maakt me erg verdrietig."