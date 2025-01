School Maastricht voorkomt erger bij gevaarlijk stikspel, leerling valt flauw

Opnieuw een incident als gevolg van een gevaarlijke trend op sociale media, ditmaal op een school in Maastricht. Het Bonnefanten College heeft daarover een brief aan ouders en verzorgers gestuurd. Het gaat om een een stikspel, ook wel choking challenge genoemd. De 13-jarige leerling van 2 vmbo raakte door het spel een stuk van een tand kwijt.

De school schrijft het voorval donderdag heeft plaatsgevonden en dat men "snel en adequaat" op het incident heeft kunnen reageren. "Er is al met betreffende leerlingen en ouders gesproken. Daarnaast heeft er in de klas een klassengesprek plaatsgevonden in bijzijn van mentor en ondersteuningscoördinator."

Extra voorlichting

Rector Peter-Mathijs Linsen noemt tegenover ANP het incident op zijn school beangstigend. "Het is onbegrijpelijk, maar het is wel gebeurd", zegt hij. "De challenge lijkt wel aan kracht te winnen, het is heel bijzonder." Een docent van de school heeft volgens Linsen adequaat gehandeld. De jongen is later door zijn moeder opgehaald. "Fysiek ging het al heel snel prima. Ik denk dat meer in het hoofdje iets is gebeurd", zegt de rector. "We staan in goed contact met moeder en kind."

Leerlingen en ouders van leerlingen zijn inmiddels geïnformeerd of krijgen nog informatie. Ook denkt de school aan extra voorlichting.